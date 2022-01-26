Новый законопроект "О медиа" соответствует современным тенденциям

Ни у кого не должно быть сомнений в том, что новый законопроект "О медиа" в Азербайджане соответствует современным тенденциям и стандартам в этой области, а также расширит сферу деятельности СМИ.

Об этом говорится в письме исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджана Ахмеда Исмаилова комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, сообщает Trend со ссылкой на письмо, передает Day.Az.

Это послание является ответом на критику Миятович в связи с принятием Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана законопроекта "О медиа".

Прежде всего, Азербайджан придает большое значение свободе СМИ как одной из важнейших составляющих демократического общества, говорится в письме.

"В Азербайджане свобода слова и свобода СМИ соблюдаются в полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами нашей страны. Продвижение свободных СМИ и свободы слова является приоритетом для правительства Азербайджана. С этим связано и создание Агентства развития медиа в соответствии с указом Президента Азербайджана от 12 января 2021 года. Этот указ призван углубить реформы в сфере СМИ для обеспечения качественных изменений в этой области", - отмечается в послании.

Вопреки сказанному в письме Миятович, законопроект отвечает всем требованиям современного демократического общества и направлен на укрепление механизмов обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления профессиональной журналистской деятельности. Таким образом, закон соответствует международным обязательствам Азербайджана, в том числе касающимся Европейской конвенции по правам человека, говорится в послании.

"Кроме того, новый законопроект разрабатывался в условиях инклюзивности и прозрачности. Более 800 журналистов и многие эксперты в сфере медиа получили возможность обсудить законопроект "О медиа" до того, как он поступил на рассмотрение Милли Меджлиса. Кроме того, на уровне парламента было организовано несколько общественных слушаний с участием многочисленных экспертов, представителей СМИ и гражданского общества", - отмечается в письме.

Автор послания также акцентирует внимание на том, что новый закон трактует понятие "журналист" в гораздо более широком и плюралистическом контексте, чем существующее соответствующее национальное законодательство.

В письме отмечается, что закон "О медиа" считает журналистами не только тех, кто официально работает в СМИ, но и тех, кто действует в качестве фрилансеров.

"Также следует отметить, что действие законопроекта не распространяется на социальные сети, видеохостинги, блогеров или другие виды деятельности в рамках подобных платформ. Этот законопроект никоим образом не пытается регулировать или ограничивать их деятельность. Что касается ваших опасений по поводу лицензирования, то эта практика распространяется только на телерадиовещание и полностью соответствует части 1 статьи 10 Европейской конвенции по правам человека (свобода слова), уже упомянутой выше", - пишет Исмаилов.

Согласно новому законопроекту, для создания субъекта медиа в Азербайджане не будет требоваться разрешения государственных органов, что создаст возможности для работы в более плюралистической среде, говорится в письме.

"Исходя из опыта европейских стран, законопроект дает возможность вести реестр уведомлений соответствующих субъектов медиа, способствовать использованию СМИ упрощенных процедур, связанных с их деятельностью, и более эффективно защищать права субъектов медиа. В целях усиления подотчетности и прозрачности перед общественностью госучреждения будут обязаны предоставлять представителям СМИ подробную информацию о любом факте и происшествии", - отмечается в послании.

В нем подчеркивается, что еще одним важным нововведением являются усовершенствованные положения законопроекта "О медиа", направленные на защиту авторских прав на информацию, публикуемую или распространяемую СМИ.

"Особое внимание в законопроекте также уделяется созданию механизмов защиты прав журналистов, связанных с продукцией, полученной в результате их профессиональной деятельности. Следуя международной практике, законопроект позволяет журналистам получить карточку, подтверждающую их регистрацию, что является добровольной процедурой. Эта карточка лишь подтверждает тот факт, что сведения о ее владельце внесены в Реестр медиа", - говорится в письме.

В послании подчеркивается, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что новый законопроект "О медиа" соответствует современным реалиям и расширит сферу деятельности СМИ.

"Он будет защищать права субъектов медиа, в том числе вытекающие из развития информационных и коммуникационных технологий, и гарантировать свободу СМИ и свободу мнений, их выражения, включая свободу искать, получать и распространять информацию", - пишет Исмаилов.