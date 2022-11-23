В Баку прошла научно-практическая конференция "Флора и фауна Карабаха", организованная Общественным объединением фитотерапевтов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, которое прошло под девизом "Расскажем о природе Карабаха всему миру", приняли участие общественные деятели, представители науки, культуры и медицины, творческой интеллигенции и молодежи, ветераны Карабахской войны.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучал Государственный гимн.

Гостям был представлен документальный фильм "Карабахнаме", повествующий о богатой флоре и фауне древнего региона Азербайджана, истории народной медицины, известных личностях и целебных традициях природы края. В фильме рассказано о том, что Армения в период почти тридцатилетней оккупации Карабаха нанесла колоссальный ущерб биоразнообразию региона, экосистема, дикая природа и природные ресурсы региона подвергались безжалостному разграблению. В результате вырубки и сжигания лесов, загрязнения водных ресурсов, уничтожения флоры и фауны, разграбления природных недр был нарушен экологический баланс всего региона - совершен экоцид. К сожалению, эти действия не получили должной оценки со стороны международных организаций и НПО, занимающихся экологическими проблемами.

Славная Победа Азербайджана во второй Карабахской войне стала началом новой эры в истории страны и региона. Сегодня перед Азербайджаном также стоит большая задача восстановления биоразнообразия региона.

Земля Карабаха славилась своей красотой и богатыми природными ресурсами, в числе которых изобилующие лекарственными растениями густые леса, горные луга и фруктовые сады. Исследуя старинные азербайджанские рукописи XII-XVIII вв., удалось установить видовую принадлежность более 700 лекарственных растений, применявшихся жителями Карабаха еще со средних веков. Среди них легендарный цветок харыбюльбюль, символ города Шуша - культурной столицы Азербайджана. А знаменитые алые карабахские тюльпаны, покрывавшие горное плато Джыдыр дюзю, не только придавали неописуемую красоту этому живописному уголку природы, но и использовались в народной медицине в качестве природного афродизиака и средства, улучшающего аппетит и пищеварение.

В Карабахе было широко распространено и тюркское народное целительство. Средневековая тюркская медицина широко использовала лекарственные травы и хирургию.

В таких городах, как Барда и Бейлаган, существовали медицинские школы, аптеки, больницы, практиковали известные медики. Известным врачом в XVI веке был Юсиф Карабахи, прозванный современниками "великим учителем". А в XIX веке известный врач, ученый и поэт из города Шуша Мирза Мамедгулу Гаибов, заложивший основы хирургической науки в Азербайджане, был личным врачом выдающейся поэтессы Хуршудбану Натаван, происходившей из карабахского ханского рода.

Издревле в Карабахе существовали традиционные аптеки. Они назывались "аттар дюканы" (фармацевтические лавки), и в них продавались не только лекарства, но и средства личной гигиены, а также благовония и косметические средства. Ассортимент таких аптек насчитывал сотни лекарственных средств растительного и животного происхождения и из минералов, а также благовоний, которые использовали не только как парфюмерию, но и в лечебных целях. Наряду с профессиональной медициной, в Карабахе было широко распространено и народное целительство, с использованием лекарственных трав и хирургии. Народные хирурги назывались "сыныгчы" - так называли специалиста по лечению переломов, а народные отоларингологи - "чёпчю" ("чёп" - палочка, соринка).

Автор идеи и руководитель проекта "Флора и фауна Карабаха", почетный член Общественного объединения фитотерапевтов, доцент Государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова в своем выступлении отметила, что конференция призвана донести до широкой аудитории информацию об уникальных возможностях природы Карабаха с широким спектром традиций народной медицины, где народные целители веками лечили людей естественными методами, в первую очередь лекарственными растениями. Широкое распространение народной медицины здесь обусловлено богатством и разнообразием флоры.

Одним из интересных моментов мероприятия стал показ Фахрией Халафовой фотографии уникального дерева в форме сердца и символа победы - V, которое выросло на развалинах дома ее прадеда Рагима Халафбекова в Шуше. Таких уникальных по форме деревьев единицы в мире и что очень символично - оно выросло в освобожденной Шуше! Потому это дерево Фахрия Халафова назвала "Сердцем города Шуша". Художник-модельер также представила платья из своей коллекции с орнаментами цветка харыбюльбюль и символами города Шуша, кялагаи и аксессуары. А также как первый производитель отечественной парфюмерии - ряд духов, созданных на основе натуральных цветов.

Председатель Общественного объединения фитотерапевтов Азербайджана, доктор медицинских наук Малахат Гахраманова рассказала о потенциале лекарственной флоры Карабаха, где произрастает более 600 видов лекарственных растений, десятая часть которых широко используется в качестве лекарственных средств в официальной медицине. Кроме того, 32 вида редких и исчезающих растений из этого списка являются эндемиками Кавказа и потому занесены в "Красную книгу" Азербайджана. Лечебные свойства лекарственных растений Карабаха достаточно широки, среди которых также антибактериальные и противовирусные. Также они помогают при сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, эндокринных, кожных, почечных и других заболеваниях.

В работе конференции приняли участие генеральный директор Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева, академик Вагиф Аббасов, профессор Бакинского государственного университета, доктор исторических наук Ирада Гусейнова, старший преподаватель Медицинского университета, член Всемирной ассоциации медицинского права Аида Бандалиева и другие. Ведущей конференции была телеведущая Жаля Гасанли.