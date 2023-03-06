У состоявшего в сговоре с гражданином Ирана наркоторговца обнаружено 16 кг марихуаны

В ходе операции, проведенной сотрудниками Управления полиции Хатаинского района и 37-го отдела полиции, был задержан Надим Иманвердиев, занимавшийся незаконным оборотом наркотических средств.

Как передает Day.Az в пресс-службе МВД, во время обыска при нем и в пакете было обнаружено и изъято около 16 килограммов марихуаны. Надим Иманвердиев сообщил, что покупал наркотики у гражданина Ирана по имени "Сейфур Рза", с которым познакомился в социальных сетях. Наркотики Иманвердиев продавал в Баку через интернет.