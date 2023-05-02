Движение на дорогах Баку восстановленно

Сегодня с 8:00 в Баку возобновлено движение по улицам и проспектам, закрытым ранее в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Об этом во вторник сообщил Day.Az главный инспектор Управления государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, первоначально демонтируются установленные в связи с гонками заграждения на проспекте Нефтяников, улице Зарифы Алиевой и улице Истиглалият.

"В течение сегодняшнего и завтрашнего дней все заграждения будут демонтированы. Работы ведутся быстрыми темпами. Другое оборудование и заграждения также поэтапно, в течение трех дней, будут демонтированы", - сказал А. Аскерли.