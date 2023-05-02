https://news.day.az/society/1560650.html Движение на дорогах Баку восстановленно
Движение на дорогах Баку восстановленно
Сегодня с 8:00 в Баку возобновлено движение по улицам и проспектам, закрытым ранее в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Об этом во вторник сообщил Day.Az главный инспектор Управления государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку майор полиции Араз Аскерли.
По его словам, первоначально демонтируются установленные в связи с гонками заграждения на проспекте Нефтяников, улице Зарифы Алиевой и улице Истиглалият.
"В течение сегодняшнего и завтрашнего дней все заграждения будут демонтированы. Работы ведутся быстрыми темпами. Другое оборудование и заграждения также поэтапно, в течение трех дней, будут демонтированы", - сказал А. Аскерли.
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