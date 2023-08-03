По маршруту Баку-Агстафа-Баку пустят дополнительные поезда

На 5-6 августа по маршруту Баку - Агстафа - Баку задействованы дополнительные поезда, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно информации ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в 08:25 поезда отправятся с Бакинского железнодорожного вокзала в Агстафу, а в обратном направлении - в 17:10.

Несмотря на ввод дополнительных рейсов, поезда, курсирующие согласно расписанию ЗАО продолжат отправляться из Баку в Агстафу в 08:45, а в обратном направлении - в 18:15.

Отметим, что стоимость проезда (стандартные места) по маршруту Баку-Агстафа-Баку составляет 17 манатов в одну сторону. Приобрести билеты можно в кассах вокзалов или онлайн на официальном сайте АЖД.

Напомним, что поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начали осуществлять перевозку пассажиров по этому маршруту с 18 марта 2023 года.