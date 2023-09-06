Услуги метро можно оплатить с помощью QR-кода

На двух станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" в качестве пилотного проекта ввели оплату проезда по QR-кодам в мобильном приложении, разработанном для безналичной оплаты в автобусах (BakiKart), передает Day.Az.

Пассажиры могут использовать QR-билеты на станциях "Ходжасан" и "8 Ноября".