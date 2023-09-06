https://news.day.az/society/1595352.html Услуги метро можно оплатить с помощью QR-кода
Услуги метро можно оплатить с помощью QR-кода
На двух станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" в качестве пилотного проекта ввели оплату проезда по QR-кодам в мобильном приложении, разработанном для безналичной оплаты в автобусах (BakiKart), передает Day.Az.
Пассажиры могут использовать QR-билеты на станциях "Ходжасан" и "8 Ноября".
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