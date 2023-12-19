Землетрясение в Азербайджане

В Огузском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, сегодня в 20:24 по местному времени в Огузском районе произошло землетрясение магнитудой 3.

Очаг землетрясения залегал на глубине 25 километров.

Землетрясение ощущалось некоторыми жителями.

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