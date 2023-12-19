https://news.day.az/society/1623466.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
В Огузском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, сегодня в 20:24 по местному времени в Огузском районе произошло землетрясение магнитудой 3.
Очаг землетрясения залегал на глубине 25 километров.
Землетрясение ощущалось некоторыми жителями.
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