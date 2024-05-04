Дорожная полиция Баку обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с "Бакинским марафоном-2024".

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится, что завтра утром движение на некоторых улицах и проспектах города Баку будет полностью ограничено.

"В связи с проведением "Бакинского марафона-2024" завтра утром с 09:00 до 14:00 в целях обеспечения безопасности участников на некоторых улицах и проспектах будет полностью ограничено дорожное движение".

Забег стартует и завершится на Площади флага.

Маршрут марафона: Площадь государственного флага - Приморский бульвар - Бакинский международный морской вокзал - проспект Нефтчиляр - Бакинский бульвар Белый город - улица Хагани Рустамова - Бакинский бульвар Белый город - проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова - пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли - мост Джаваншира - улица Узеира Гаджибейли - проспект Нефтчиляр - Баиловский круг - Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта) - Приморский бульвар (позади Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall) - Площадь государственного флага.

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