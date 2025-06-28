Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 29 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, ночью и утром местами на полуострове слабый туман. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днём - 28-33° тепла. Атмосферное давление упадет с 755 мм рт.ст. до 750 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днём - 40-50%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные проливные дожди, грозы и град. Ночью и утром в горах местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днём - 31-36° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днём 20-25° тепла.