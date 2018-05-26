ФИФА не отменит дисквалификацию Платини - ДЕТАЛИ

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был отстранен от футбольной деятельности комитетом Международной федерации футбола (ФИФА) по этике за нарушение кодекса этики организации, на данные санкции не влияет решение прокуратуры Швейцарии о признании Платини невиновным в деле о коррупции. Об этом сообщается в заявлении ФИФА, которое приводит агентство AFP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура сняла все обвинения с Платини в связи с недостаточным количеством улик. После этого француз выразил надежду, у ФИФА "хватит смелости и порядочности снять с него дисквалификацию". В противном случае его юристы предпримут необходимые действия для снятия дисквалификации.

"Платини был отстранен за нарушение кодекса этики ФИФА. Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение комитета ФИФА по этике, подтвердив обвинения, но сократил срок дисквалификации с шести до четырех лет. Для ФИФА и CAS всегда было очевидно, что Платини никогда не находился в Швейцарии под расследованием по уголовному делу. Состав уголовного преступления в швейцарском законодательстве отличается от факторов, принимаемых во внимание комитетом по этике", - сказано в сообщении ФИФА.

"Ни комитет ФИФА по этике, ни CAS никогда не рассматривали вопрос, совершил ли Платини уголовное преступление или нет. Решение CAS, что Платини совершил ряд нарушений кодекса этики было подтверждено Федеральным судом Швейцарии", - сказано в заявлении организации. Также ФИФА отметила, что уровень доказательной базы в спортивной этике ниже, чем в уголовных делах.

В конце 2015 года на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер и Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет.

В мае 2016 года Спортивный арбитражный суд сократил срок до четырех лет, но отклонил апелляцию Платини и оставил в силе его отстранение от футбольной деятельности. В июле 2017 года Федеральный суд Швейцарии также отказался удовлетворить его апелляцию. Платини отстранен от футбольной деятельности до октября 2019 года. Он покинул пост президента УЕФА 14 сентября 2016 года.