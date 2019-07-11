Международная федерация футбола (ФИФА) в новом дисциплинарном кодексе ужесточила борьбу с расизмом и другими видами дискриминации во время матчей. Об этом стало известно из пресс-релиза ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно новому кодексу, ФИФА усилит борьбу с нарушениями, касающимися расизма и дискриминации. Отныне результат матча, который из-за расистских оскорблений был остановлен решением судьи, будет аннулирован. Для правонарушителей, причастных к расистским или дискриминационным инцидентам, дисквалификация удвоится до 10 матчей, а также будут предусмотрены дисциплинарные меры, которые будут включать в себя реализацию плана профилактики, направленного на развитие образования в области расового и иного разнообразия. Также ФИФА даст возможность жертве дискриминации сделать публичное заявление, которое позволит ей участвовать в дальнейшем разбирательстве дела.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино и президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявляли о том, что судьи должны останавливать матчи в случае проявлений расизма и создании для этого трехэтапной процедуры.

ФИФА будет использовать свое положение для регулирования финансовой справедливости, что подразумевают под собой три новых правила. Во-первых, ФИФА станет исполнять все рядовые решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Во-вторых, ФИФА будет накладывать трансферные запреты на клубы, которые имеют задолженности, по новому кодексу запрет будет действовать, пока клуб полностью не погасит долги. В-третьих, ФИФА будет бороться с должниками путем запрета клубу смены юридического лица, что ранее позволяло избежать выплаты долгов клубам, игрокам, тренерам и пр.

Также дела, которые касаются допинга и договорных матчей, будут носить открытый характер, если стороны дела этого пожелают.

Проявления дискриминации в европейском футболе в прошлом сезоне

В сезоне-2018/19 произошло несколько инцидентов, связанных с проявлениями расизма в футболе, которые были отмечены в рапортах арбитров матчей под эгидой УЕФА.

В матче Лиги Европы между украинским "Динамо" и английским "Челси" (0:5), который прошел 14 марта в Киеве, расистским нападкам подвергся английский полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Во встрече между сборными Черногории и Англии 22 марта в Подгорице (1:5) местные болельщики распевали песни расистского характера в адрес защитника сборной Англии Дэнни Роуза. Английский нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг в декабре подвергся оскорблениям расистского характера в гостевой встрече чемпионата Англии против "Челси" (0:2), а за неделю до этого в габонского нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга в игре против "Тоттенхэма" (4:2) с трибуны болельщиков гостей был брошен банан.

11 апреля в первой игре 1/4 финала Лиги Европы между английским "Арсеналом" и итальянским "Наполи" (2:0) в Лондоне оскорблениям на расовой почве подвергся сенегальский защитник гостей Калиду Кулибали. Один из болельщиков, оскорблявший футболиста, выложил видео в социальные сети, после чего "Арсенал" решительно осудил действия группы болельщиков, а также пообещал найти виновных и запретить им вход на стадион.

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