Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего генерального секретаря Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) Энрике Санса от футбольной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА признала Санса виновным в нарушении кодекса этики организации. Функционер в 2012-2015 годах занимался подкупом сторон, а именно переговорами о выплате взяток в отношении соревнований, проводимых под эгидой ФИФА, CONCACAF, Карибского футбольного союза и Южноамериканской конфедерации футбола.

Кроме того, на Санса наложен штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.

В 2015 году исполнительный комитет CONCACAF временно отстранил Санса от должности генерального секретаря организации, а независимая комиссия по этике ФИФА временно отстранила его от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях, в августе того года он был уволен с должности генсекретаря организации.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини.

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