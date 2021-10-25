Азербайджанские боксеры начинают борьбу на Чемпионате мира-2021 - ФОТО
Сегодня в столице Сербии Белграде стартует Чемпионат мира-2021 по боксу, который продлится до 6 ноября, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.
Первым из сборной Азербайджана на ринг выйдет Умид Рустамов, который встретится с кубинским боксером.
На чемпионате сразятся 650 боксеров из 105 стран, они будут бороться в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 2 600 000 долларов, из которых чемпиону достанутся 100 000, серебряному призеру - 50 000, бронзовому - 25 000 долларов. Победителям также будут вручены пояса, как на чемпионате мира по ММА и борьбе.
25 октября
-57 кг
1/32 финала
Умид Рустамов - Освель Давид Кабальеро Гарсия (Куба)
26 октября
-51 кг
1/16 финала
Масуд Юсифзаде - Энхмандаг Хархуу (Монголия)
-63,5 кг
1/32 финала
Малик Гасанов - Хуан Рейес Донис (Гватемала)
-92 кг
1/32 финала
Рауф Рагимов - Луис Уильямс (Англия)
27 октября
60 кг
1/32 финала
Тайфур Алиев - Шарль Пети-Хом (Гаити)
-86 кг
1/16 финала
Лорен Альфонсо Домингес-Тавфикулла Сулеймани (Международная ассоциация бокса)
28 октября
+92 кг
1/16 финала
Мухаммед Абдуллаев - Йонас Язевичус (Литва)
29 октября
71 кг
1/16 финала
Сархан Алиев - Стивен Невнс(Шотландия) / Луис да Силва (Бразилия)
30 октября
75 кг
1/16 финала
Миршариф Казымзаде - Аарон Принс (Тринидад и Тобаго) / Шома Мештер (Венгрия)
В чемпионате мира не примут участие олимпийские призеры Кямран Шахсуварлы, Лоренсо Сотомайор, а также чемпион мира 2013 года Джавид Челебиев.
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