Азербайджанские боксеры начинают борьбу на Чемпионате мира-2021

Сегодня в столице Сербии Белграде стартует Чемпионат мира-2021 по боксу, который продлится до 6 ноября, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

Первым из сборной Азербайджана на ринг выйдет Умид Рустамов, который встретится с кубинским боксером.

На чемпионате сразятся 650 боксеров из 105 стран, они будут бороться в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 2 600 000 долларов, из которых чемпиону достанутся 100 000, серебряному призеру - 50 000, бронзовому - 25 000 долларов. Победителям также будут вручены пояса, как на чемпионате мира по ММА и борьбе.

25 октября

-57 кг

1/32 финала

Умид Рустамов - Освель Давид Кабальеро Гарсия (Куба)

26 октября

-51 кг

1/16 финала

Масуд Юсифзаде - Энхмандаг Хархуу (Монголия)

-63,5 кг

1/32 финала

Малик Гасанов - Хуан Рейес Донис (Гватемала)

-92 кг

1/32 финала

Рауф Рагимов - Луис Уильямс (Англия)

27 октября

60 кг

1/32 финала

Тайфур Алиев - Шарль Пети-Хом (Гаити)

-86 кг

1/16 финала

Лорен Альфонсо Домингес-Тавфикулла Сулеймани (Международная ассоциация бокса)

28 октября

+92 кг

1/16 финала

Мухаммед Абдуллаев - Йонас Язевичус (Литва)

29 октября

71 кг

1/16 финала

Сархан Алиев - Стивен Невнс(Шотландия) / Луис да Силва (Бразилия)

30 октября

75 кг

1/16 финала

Миршариф Казымзаде - Аарон Принс (Тринидад и Тобаго) / Шома Мештер (Венгрия)

В чемпионате мира не примут участие олимпийские призеры Кямран Шахсуварлы, Лоренсо Сотомайор, а также чемпион мира 2013 года Джавид Челебиев.