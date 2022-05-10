Новый европейский рекорд бодибилдеров Азербайджана

Сборная Азербайджана по бодибилдингу установила новую планку достижений на чемпионатах Европы. В Санта-Сусанне (Испания) наши спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду, обновив собственный рекорд по количеству медалей на главном континентальном старте.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, выступление "Железных парней" на международной арене идет по нарастающей. В прошлом году в активе команды на ЕВРО оказалось одно золото, серебро и две бронзы, благодаря чему она переписала достижение 15-летней давности, когда на домашней "Европе" отличилась четырежды (0-2-2). А теперь вышла на новую высоту, "выстрелив" чемпионским дуплетом.

Одним из героев соревнования стал неоднократный абсолютный чемпион страны Али Гурбанлы, занявший первое место в дисциплине Men's Physique (пляжный бодибилдинг) в ростовой категории до 182-х см. В прошлом году он одержал победу на Гран-при Тбилиси, затем примерил бронзу чемпионата мира и теперь стал сильнейшим атлетом Европы.

При этом Men's Physique - довольно молодое направление в современном бодибилдинге, оно было введено Международной федерацией в программу лишь десять лет назад.

Судьями оценивается ширина плеч участников, узкая талия, форма дельт, проработка грудных мышц и глубина пресса. И отрадно, что в Азербайджане есть спортсмены, которые уже сделали себе имя в этом виде, получив и мировое признание.

Тем временем, на протяжении двух лет подряд в зачете Muscular Men's Physique на ЕВРО первенствуют наши спортсмены. В прошлом году победителем стал Расим Гасанов, а теперь титул завоевал Заур Хафизов, выигравший свою первую международную награду - сразу золотую!

Непосредственно соревнования по бодибилдингу принесли команде три медали. Успешно проявил себя чемпион страны Сеймур Садыхов (75 кг), поднявшийся на пьедестал в Санта-Сусанне в аккурат накануне своего дня рождения. А единственную бронзу сборной принес Низами Мисиров (85 кг), который повторил свой результат годичной давности. Правда, если ранее он взял медаль в весе до 95 кг, то сейчас отличился в более низком весе.

В зачете "Мастерс" отличилась легенда азербайджанского бодибилдинга - Вугар Вердиев. Культурист, в свое время становившийся победителем ЕВРО, продолжает демонстрировать высокие стандарты формы. В зачете среди спортсменов 45-49 лет Вердиев выиграл серебряную медаль, приведя в фурор своим выступлением зрительский зал.

Таким образом, сборная вновь показала высокие стандарты качества на чемпионате континента, войдя в число лучших команд. Наши спортсмены были представлены в восьми финалах, а Фуад Гулузаде (95 кг) и Тебриз Тарвердиев (179 см, пляжный бодибилдинг) остановились в шаге от медалей, став четвертыми. Так что свой европейский экзамен коллектив сдал, а впереди - подготовка ко второй половине сезона, которая будет ознаменовала чемпионатом мира.