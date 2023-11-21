Серебряные героини Будвы

Женская сборная Азербайджана по шахматам на протяжении последних трех командных чемпионатов Европы неизменно выигрывает медали. Если ранее она завоевывала бронзу, то в Будве сделала качественный скачок вперед, впервые в истории став серебряным призером. Можно сказать, что девушки сыграли в соответствии с рейтингом - имея второй стартовый номер перед началом соревнования, они в полной мере его оправдали, показав содержательную игру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с некоторых пор женская команда выступает намного удачнее, чем мужская. Если последние, имея самый высокий рейтинг в Будве, оказались лишь восемнадцатыми, то девушки на командных турнирах в последние годы выглядят более стабильно. И на очередном ЕВРО они вновь показали свой высокий уровень.

Состав сборной достаточно молодой и сформировался на протяжении последних лет. Каждая шахматистка в отдельности уже добилась международного признания, а Гюнай Мамедзаде и Ульвия Фаталиева выигрывали медали личного первенства континента, тогда как Говхар Бейдуллаева второй год подряд побеждает на молодежном чемпионате мира. К тому же у команды высокий уровень взаимозаменяемости. Например, Гюльнар Мамедова и Ханым Баладжаева, уверенно действовали в "хвосте", показав второй результат на своих досках.

Команда достаточно уверенно провела весь турнир: одержав три победы на старте, она сыграла вничью с Францией. Со стратегической точки зрения ничья стала неплохим результатом, так как позволила нашим девушкам остаться в группе лидеров. А после выигрыша у Германии, в шестом туре сборная Азербайджана в первый и последний раз на чемпионате проиграла - будущим триумфаторам ЕВРО из Болгарии. Но с турнирной точки зрения особо ничего не поменялось, так как нашим шахматисткам надо было побеждать в оставшихся трех встречах, чтобы обеспечить себе медали.

И финишный спурт в полной мере удался. После выигрыша у Англии и Греции, за тур до окончания ЕВРО Гюнай Мамедзаде и Ко удалось выйти на второе место. Для обеспечения серебряных наград необходимо было обыгрывать сербок, что было сделано в блестящем стиле - 3:1. Таким образом, впервые в истории наш женский коллектив примерил серебро на чемпионате континента, подтвердив высокое реноме отечественной шахматной школы.

Как знать, может быть следующий чемпионат Европы будет для сборной золотым. Все предпосылки к этому есть.

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