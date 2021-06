Открылся парижский Диснейленд

Парк развлечений Диснейленд в Париже открылся для посетителей. Об этом сообщила администрация парка в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня большой день! Всем добро пожаловать!" - говорится в заявлении.

Отмечается, что парк был закрыт восемь месяцев. Теперь он начнет работать при строгом соблюдении санитарных норм, в том числе посетители должны носить маски.

Отель при парке Disney's Hotel New York - The Art of Marvel начнет работу 21 июня.

16 июня французские власти отменили обязательное ношение масок на улице. Кроме того, с 20 июня в республике отменяется комендантский час. Ранее граждане должны были возвращаться домой к 23.00.

Ранее департамент здравоохранения Калифорнии разрешил Диснейленду и другим тематическим паркам возобновить работу с 1 апреля.