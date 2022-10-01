Сколько туристов посетили Гейгельский национальный парк за 9 месяцев?

За минувший период этого года Гейгельский национальный парк посетили свыше 215 тысяч туристов. Большинство посетителей отдали предпочтение озеру Гейгель, а другие - Маралгель. При этом 201 тысяча 849 из них - местные туристы. Правом войти на территорию национального парка, оплатив лишь 25 процентов стоимости билета, воспользовались 1 052 человека. Число льготных туристов, то есть инвалидов Карабаха, участников Отечественной войны, гази и членов семей шехидов, посетивших национальный парк, составило 8 588 человек. Они обладают правом доступа на территорию национального парка бесплатно.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам сказал заместитель директора Гейгельского национального парка по научной работе, экологическому просвещению и туризму Фуад Гулиев.

Он отметил, что в течение года в национальных парках Азербайджана было проведено до десяти Дней открытых дверей. В такие дни посетители проходят на территорию национального парка бесплатно: "В Дни открытых дверей Гейгельский национальный парк посетили до двух тысяч туристов, 749 из них - зарубежные".

Информируя о новшествах в национальном парке, Ф.Гулиев сообщил: "Если раньше в Гейгельском национальном парке было два маршрута, то в настоящее время их количество возросло до 10. Для обеспечения удобного въезда туристов установлены высокопропускные терминалы. В результате мы можем одновременно принять три автомобиля. В национальном парке, как одном из самых посещаемых мест, наблюдается большой турпоток. Для предотвращения скученности проводится работа по усовершенствованию парка. В то же время в национальном парке создан паркинг вместимостью 60-70 автомобилей".

Ф.Гулиев напомнил, что 30 сентября - день возникновения озера Гейгель. Так, 30 сентября 1139 года часть горы Кяпяз, обвалившись в результате сильного землетрясения в Гяндже, перекрыла реку Агсу. Вследствие этого возникло до 20 озер различной величины. Одно из них - Гейгель.

"Приглашаю граждан полюбоваться осенними пейзажами Гейгельского национального парка", - сказал Ф.Гулиев.