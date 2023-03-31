Баку в списке популярнейших направлений для путешествий в мире

Известная туристическая платформа Tripadvisor включила Баку в список предпочитаемых трендовых направлений для путешествий, сообщает в пятницу Day.Az.

Список, составленный платформой, основан на поисковых запросах и интересах пользователей сайта за 2022 год.

Так, в разделе "Всемирные тренды" на сайте платформы упоминаются города 25 разных стран мира. Баку занимает 8-е место в списке.

Ранее Азербайджан попал в десятку лучших стран мира для отдыха в 2023 году по итогам международной премии Travellers' Choice Awards. Рейтинг составлялся на основе миллионов комментариев и отзывов путешественников со всего мира, оставленных на сайте TripAdvisor.