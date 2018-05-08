Ученые впервые создали синтетические эмбрионы из стволовых клеток

Для возникновения эмбриона, зародыша будущего живого существа, в подавляющем большинстве случаев требуется "встреча" яйцеклетки и сперматозоида. Однако, исследователям из Нидерландов удалось пропустить этот шаг и вырастить образцы синтетических эмбрионов грызунов, комбинируя определенные виды стволовых клеток, передает Day.Az со ссылкой на Dailytechinfo.

Данный метод поможет ученым глубже изучить самые первые моменты процесса зарождения новой жизни, что, в свою очередь, может привести к появлению новых эффективных методов борьбы с бесплодием и другими генетическими заболеваниями.



В течение нескольких дней с момента образования развивающийся эмбрион принимает форму бластоцисты, полой сферы, внутри которой содержится группа клеток, численность которой не превышает сотни. Эти внутренние клетки и являются тем, из чего позже сформируется плод, а внешняя оболочка бластоцисты превратится в плаценту.



Ученые из институтов MERLN Institute и Hubrecht Institute вывели два вида стволовых клеток и объединили их в специальной окружающей среде, наблюдая за тем, как клетки одного вида сформировали сферическую оболочку. Эта искусственная бластоциста получила название "бластоид" и ученым даже удалось внедрить ее в матку подопытного животного, запустив таким образом искусственную беременность.







К сожалению, ученым еще не удалось создать жизнеспособные эмбрионы, но работа в данном направлении уже принесла некоторые результаты. Ученым удалось выяснить, что процесс роста клеток внешней оболочки бластоцисты напрямую зависит от темпов роста внутренней группы клеток. "Эмбриональные клетки "инструктируют" плацентарные клетки, как быстро им расти и в каком виде им организовываться" - рассказывает Николас Риврон (Nicolas Rivron), ведущий исследователь, - "Понимая сложные "взаимоотношения" этих клеток, мы открываем новые пути для решения проблем бесплодия, контрацепции и других, которые берут начало в маленьких недостатках эмбриона".



Используя новый метод, исследователи будут в состоянии выращивать искусственные эмбрионы в больших количествах и в разных условиях, что позволит им выяснить влияние некоторых факторов окружающей среды на развитие живых организмов и на появление у них некоторых видов заболеваний. Это, в свою очередь, позволит значительно ускорить биомедицинские исследования, ведь ученым больше не нужно будет ожидать появления эмбрионов, получаемых от подопытных животных традиционным путем.

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