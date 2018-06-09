Одно тело на двоих: Вот как живут 28-летние сиамские близнецы - ФОТО

Сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел - сросшиеся близнецы, а точнее близнецы-дицефалы, то есть у них один торс, две руки, две ноги и три лёгких. Сердце и желудок у каждой свои, но кровоснабжение между ними общее. Два спинных мозга заканчиваются в одном тазу, и все органы ниже талии у них общие. Удивительно, но девочки смогли выстроить гармоничные отношения между собой и внешним миром.

Сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел - сросшиеся близнецы, а точнее близнецы-дицефалы, то есть у них один торс, две руки, две ноги и три лёгких. Сердце и желудок у каждой свои, но кровоснабжение между ними общее. Два спинных мозга заканчиваются в одном тазу, и все органы ниже талии у них общие. Удивительно, но девочки смогли выстроить гармоничные отношения между собой и внешним миром.

Врачи предупредили девочек, что после разделения вероятность того, что обе они выживут крайне мала, поэтому сестры отказались от операции и попытались ужиться вместе.

Чем взрослее становились девочки, тем сильнее начинали различаться их вкусы. Так, Эбби - домосед, который любит искусство, а вот Бриттани обожает гулять на улице и увлекается математикой.

Несмотря на разные характеры, девочки работают как одна команда. Они закончили Университет Бетэл, получили права на вождение авто, а сейчас преподают математику в начальных классах.

Эбби контролирует правую сторону тела, Бриттани - левую.

Сёстры Эбигейл и Бриттани - прекрасный пример того, как не пасть духом и жить нормальной жизнью даже при физическом недостатке.

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