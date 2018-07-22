Города, в которых законодательно запрещено умирать
Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет четыре места на Земле, где умирать попросту запрещено:
Лонгйир (Норвегия)
Этот арктический город находится на островах архипелага Шпицберген.
В нем нельзя умирать по одной простой причине - тела умерших не разлагаются из-за температурных особенностей. Ученые обнаружили, что тела, которые захоронили еще в в начале XX века, прекрасно сохранились в условиях вечной мерзлоты. Всех, кто близок к смерти, на транспорте переправляют в другие города страны.
Сарпуренкс (Франция)
А причина, по которой в Сапуренксе нельзя умирать, куда более тривиальная - суд отказал в расширении местного кладбища, и хоронить усопших стало банально негде.
Фальчано дель Массико (Италия)
В небольшом итальянском городке тоже такая проблема - нет места для захоронения умерших. Мэр города даже издал приказ, по которому местным жителям, а также гостям, запрещалось "покидать пределы земной жизни" на этой территории. Сейчас в городе намечено строительство нового кладбища, а до тех пор людям советуют повременить с кончиной.
Ицукусима (Япония)
Остров Ицукусима считается святой территорией в Японии. Для поддержания чистоты священники даже убедили местную власть издать закон, который запрещает умирать. Но на этом история не закончилась - в погоне за чистотой места священники также уговорили законодательно запретить рождение.
Правило действует с 1978 года. Беременных женщин, а также престарелых на территорию острова пускают со справкой о том, что они не собираются рожать и умирать, пока находятся на этой территории. Насколько строго удается соблюдать этот весьма специфичный закон - доподлинно неизвестно.
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