Чем опасен свежий хлеб

Современный свежий хлеб может представлять собой опасность из-за специфических добавок, продлевающих его "жизнеспособность". Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, нынешние промышленные хлебопеки стремятся обогатить муку различными составляющими, чтобы впоследствии хлеб долгое время внешне сохранял товарный вид.

Промышленная стерилизация

По словам завкафедрой хлебопекарного производства МГУТУ имени К. Г. Разумовского Игоря Никитина, сегодня при производстве муки зачастую промышленники ее стерилизуют, чтобы впоследствии хлеб не плесневел. При стерилизации мука теряет индивидуальную ферментную систему. Поэтому при производстве хлеба из такого сырья хлебопеки вынуждены пользоваться специальными добавками, химическими улучшителями. В итоге на выходе в таком хлебе не остается никакой пользы.

На Западе эксперименты с хлебом волнуют больше

Популярный британский ежедневник "Дэйли Телеграф" приводит исследования ученых Англии, которые выступают против использования фолиевой кислоты в производстве хлеба. Эта проблема, судя по публикациям "The Daily Telegraph", обсуждается у них на правительственном уровне. Вопрос в том, стоит ли насыщать муку подобной витаминизированной добавкой (фолиевая кислота стимулирует иммунную и кровеносную системы) или же отказаться от этой затеи (нормальный баланс фолиевой кислоты в организме каждого человека строго индивидуален и зависит от ряда причин, начиная от беременности и заканчивая возрастными особенностями, осложненными массой гендерных заболеваний).

В европейской хлебопекарной индустрии фолиевую кислоту используют в промышленных масштабах. Поэтому результаты проверок британского Института пищевых исследований, засвидетельствовавшие неблагоприятное влияние витамина B9 на печень, вызвали повышенный интерес общественности. Англичане заявили, что последствия длительного воздействия фолиевой кислоты, содержащейся в свежем хлебе, в полной мере могут проявиться только через 20 лет.

Доктор Сиан Эстли, профессор Института пищевых исследований, заявила, что "... обогащение британской муки фолиевой кислотой... может вызвать проблемы у людей, лечащихся от лейкемии и артрита, у женщин, получающих лечение при внематочной беременности, у мужчин с раком кишечника, у людей с зашлакованными артериями и у пожилых людей с недостатком витамина В...".

Что говорят врачи

Гастроэнтеролог-гепатолог Давид Юрьевич Матевосов считает, что большое количество клейковины, содержащееся в свежем хлебе, затрудняет процесс пищеварения. Пара бутербродов - масса для человеческого организма не критичная, но если речь идет о большем количестве потребленного мучного, то у потребителя могут возникнуть тяжесть, одышка, тошнота. При проблемах с кишечной непроходимостью употребление свежего хлеба чревато появлением болей в животе и даже рвотой. Это симптомы, при которых нужно обращаться к врачу. Свежая выпечка продолжает бродить даже после ее съедения, вызывая повышенное газообразование, что особенно опасно страдающим гастритом или язвой.

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