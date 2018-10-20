В Португалии нашли затонувшее 400 лет назад судно
20 октября 2018 14:40 208
Археологи обнаружили близ побережья Португалии затонувшее 400 лет назад торговое судно.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, историки уже назвали находку "открытием десятилетия, а для Португалии - это наиважнейшее открытие в истории".
Судно обнаружили на глубине 12 метров неподалеку от города Кашкайш, близ Лиссабона.
Вокруг затонувшего корабля разбросаны керамические сосуды и пушки с гербом Португалии, сообщает BBC News.
Археологи предполагают, что судно возвращалось из Индии и затонуло между 1575 и 1625 годами.
Именно в этот период Португалия контролировала большую часть торговли между Европой и Индией.
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