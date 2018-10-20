В Португалии нашли затонувшее 400 лет назад судно

Археологи обнаружили близ побережья Португалии затонувшее 400 лет назад торговое судно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, историки уже назвали находку "открытием десятилетия, а для Португалии - это наиважнейшее открытие в истории".

Судно обнаружили на глубине 12 метров неподалеку от города Кашкайш, близ Лиссабона.

Вокруг затонувшего корабля разбросаны керамические сосуды и пушки с гербом Португалии, сообщает BBC News.

Археологи предполагают, что судно возвращалось из Индии и затонуло между 1575 и 1625 годами.

Именно в этот период Португалия контролировала большую часть торговли между Европой и Индией.

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