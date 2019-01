Ученые назвали полезные свойства пива

Наконец-то ученые порадовали нас хорошими новостями, выявив полезные качества пива. Причем, результаты дали сразу несколько групп, ведущих исследования: ученые из Университета штата Пенсильвания обследовали 8 000 взрослых мужчин и признали, что пиво может помочь снизить риск возникновения инсульта. Китайцы же выяснили позитивное влияние пенного напитка на мужскую силу. Если же вам хочется больше фактов, Day.Az со ссылкой на Trendymen представляет еще девять.

Бессмертие

По результатам исследований экспертов компании Virginia Tech умеренное потребление пива действительно способно продлить жизнь. Ученые предполагают, что все дело в благотворном влиянии хмеля и солода на сердце. Любители пива живут дольше тех, кто предпочитает держаться от пенного напитка подальше - и это доказанный факт.

Лучшая диета

Профессор Лондонского королевского колледжа Тимоти Спектор уверяет, что светлое пиво ведет к снижению веса. Согласно его исследованиям, полезные кишечные бактерии помогают пищеварению. Главное, не закусывать полезные бактерии не столь уж полезными снэками.

Борьба с раком

Оказывается, пиво готово прийти на помощь и в более серьезных проблемах. Хмель славится высоким содержанием флавонида ксантохумола, который служит ингибитором для канцерогенных ферментов.



Вечная молодость

Тот же самый флавонид ксантохумол защищает наш мозг от болезни Альцгеймера и даже спасает от болезни Паркинсона. Ученые из Оксфорда рекомендуют каждому человеку выпивать не менее полулитра светлого пива в день. Разливного, разумеется.

Здоровье почек

Совсем недавно в авторитетном журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology была опубликована статья, согласно которой пиво почти вполовину снижает опасность возникновения камней в почках. Пейте - и радуйтесь здоровью.



Набор витаминов

А еще в пиве содержится огромное количество витаминов. Штефан Доменинг из австрийского отделения ВОЗ рекомендует повнимательнее читать химический состав свежего пива: витаминов тут больше, чем в аптечных лекарствах.



Низкокалорийное блюдо

Верить ли парням из Guiness, которые утверждают, что пиво низкокалорийно? Наверное стоит, пусть они и заинтересованная сторона. Кроме того, независимые эксперты уже подтвердили выводы пивоваров: даже темные сорта пива содержат меньше калорий, чем апельсиновый сок.

Крепкие кости

Кшиштоф Кислецки, пражский медик, опубликовал в Journal of the Science of Food and Agriculture статью, согласно которой пиво стоит пить всем, кто бережет свои кости. Большое содержание кремния в пиве укрепит наш каркас получше кальция из молока.



Пивное брюхо

И самая главная опасность, пивное брюхо, бывает вовсе не от пива. Такой придаток вырастает лишь у тех, кто не знает удержу в закусках. Пиво без жирных чипсов, картошки фри и прочей гадости никаких последствий для фигуры не принесет.



