Участница «Своей игры» дала лучший неправильный ответ в истории передачи - ВИДЕО
Игроки интеллектуальной телевикторины Jeopardy (прототип "Своей игры") не смогли ответить на вопрос, под каким коллективным именем вышел совместный альбом Бейонсе и Jay-Z под названием Everything in Love. Одна из участниц телешоу предположила, что совместная пластинка мужа и жены носит название Bey-Z, чем рассмешила американских зрителей, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Судя по эмоциональной реакции зрителей у экрана, смотревших эфир, незнание современной популярной музыки их глубоко поразило.
"Самая забавная вещь, которую я когда-либо видел на Jeopardy, это женщина, которая думала, что Бейонсе и Jay-Z записали "Bey-Z"".
Однако некоторые отметили, что Джессика, возможно, и проиграла, но "несомненно, дала один из лучших неправильных ответов всех времен".
Альбом Бейонсе (настоящее имя - Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) и Jay-Z (настоящее имя - Шон Кори Картер) Everything Is Love вышел в середине июня 2018 года под авторством дуэта The Carters (Картеры).
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