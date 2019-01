Участница «Своей игры» дала лучший неправильный ответ в истории передачи - ВИДЕО

Игроки интеллектуальной телевикторины Jeopardy (прототип "Своей игры") не смогли ответить на вопрос, под каким коллективным именем вышел совместный альбом Бейонсе и Jay-Z под названием Everything in Love. Одна из участниц телешоу предположила, что совместная пластинка мужа и жены носит название Bey-Z, чем рассмешила американских зрителей, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Судя по эмоциональной реакции зрителей у экрана, смотревших эфир, незнание современной популярной музыки их глубоко поразило.

"Самая забавная вещь, которую я когда-либо видел на Jeopardy, это женщина, которая думала, что Бейонсе и Jay-Z записали "Bey-Z"".

Однако некоторые отметили, что Джессика, возможно, и проиграла, но "несомненно, дала один из лучших неправильных ответов всех времен".

Альбом Бейонсе (настоящее имя - Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) и Jay-Z (настоящее имя - Шон Кори Картер) Everything Is Love вышел в середине июня 2018 года под авторством дуэта The Carters (Картеры).

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра: