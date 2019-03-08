Археологи нашли в Баварии скелет возрастом 6,5 тысячи лет
Археологи обнаружили в федеральной земле ФРГ Баварии хорошо сохранившийся скелет молодого человека, жившего в эпоху неолита. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Welt.
Сообщается, что рядом с найденным скелетом, которого ученые назвали Фред, археологи обнаружили каменный топор и семена зернового растения. По словам археолога Скотта Такера, находки этой эпохи очень редки. То, что Фред так хорошо сохранился, объясняется высоким содержанием окиси кальция в почве.
Как пишет издание, раскопки проводились в связи с планами винодельческого кооператива по строительству объектов на этой территории. Археологи должны были исследовать 13 тысяч квадратных метров, где и был найден Фред.
Кроме того, на этой территории археологам удалось обнаружить керамические тарелки, остатки пищи, речные раковины и другие захоронения. В частности, был найден скелет 12-летнего мальчика, жившего 4,5 тысяч лет назад.
Издание напоминает, что Бавария - это единственная федеральная земля, в которой археологические находки принадлежат владельцам земли, а не государству. Однако содержание Фреда может обойтись очень дорого, и, возможно, виноделы передадут его в музей.
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