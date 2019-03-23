5 средств на основе трав от повышенного давления - ФОТО
Гипертония появляется, когда уровень артериального давления превышает норму. Ученые выявили некоторые факторы, вызывающие это состояние, однако его точные причины науке неизвестны. Считается, что основное средство от повышенного давления - здоровый образ жизни.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), от повышенного давления страдают миллионы людей по всему миру. На самом деле ситуация достаточно серьезная: от этой проблемы ежегодно умирают или получают инвалидность до 9 миллионов человек.
С одной стороны, если не контролировать гипертонию, это может привести к инфаркту миокарда, инсульту и заболеваниям почек. С другой стороны, приема фармацевтических препаратов от повышенного давления недостаточно. Стоит изменить свой образ жизни, особенно это касается питания и занятий спортом.
Зачем нужно принимать меры при повышенном давлении?
Высокий уровень инсулина, лептина и мочевой кислоты связывают с появлением повышенного давления. В свою очередь, этот уровень повышается у тех, кто питается преимущественно обработанными и содержащими сахар продуктами. Если прибавить к этому лишний вес, атеросклероз и стресс, то гипертензия неизбежно начинает свое разрушительное воздействие на организм.
Есть разные методики лечения гипертонии, однако все они сходятся в одном. Главным условием является диета, богатая свежими продуктами, умеренное потребление соли и калия, повышение доли магния и полезных жиров. Также необходимо заниматься спортом и вести размеренную жизнь, избегая стресса.
Считается, что человек находится в состоянии предгипертензии, когда показатели его систолического артериального давлениянаходятся между 120 и 139, в то время как диастолического - между 80 и 89. При этом состоянии еще не нужно принимать лекарства, исправить ситуацию могут изменения в диете и образе жизни.
Когда показатели давления находятся между 140/90 и 159/99, это называется первичная гипертония. Именно это состояние встречается в 90-95% случаев, и его вызывают разные факторы. Поэтому помимо лекарств от повышенного давления, которые пропишет ваш врач, стоит все так же вести здоровый образ жизни и правильно питаться.
Растения и травы от повышенного давления
К счастью, вы можете помочь организму контролировать повышенное давление благодаря целебным свойствам некоторых растений. Если у вас уже есть артериальная гипертензия или предгипертензия, вы можете справиться с ней, используя рецепты, которыми мы поделимся с вами дальше.
1. Чай из листьев оливы
Всем известно, что оливковое дерево дает нам оливковое масло, которое очень полезно. Этот продукт должен присутствовать в рационе каждого, ведь оливковое масло - натуральная защита от атеросклероза. Однако листья оливы - не менее ценный для здоровья продукт, поскольку они помогают от повышенного давления. Сейчас вы узнаете, как приготовить из них полезный чай.
Ингредиенты
- 1 чайная ложка сухих листьев оливкового дерева (5 г)
- 2 чашки воды (500 мл)
Приготовление
- Вскипятите воду и добавьте в нее листья оливы.
- Снимите с огня и дайте настояться 10 минут. Напиток будет готов, когда приобретет янтарный оттенок.
- Процедите его и пейте по утрам натощак и вечером перед сном.
- Также вы можете приобрести в аптеке готовый экстракт листьев.
2. Чай из ромашки и хвоща
Этот чай отлично помогает от повышенного давления. Ромашка известна своими расслабляющими свойствами. В то же время полевой хвощ является природным диуретиком, а потому помогает держать давление под контролем.
Ингредиенты
- 1 столовая ложка сухих цветков ромашки (15 г)
- 2 чашки воды (500 мл)
- 1 столовая ложка листьев хвоща (15 г)
Приготовление
- Вскипятите воду и, когда она закипит, добавьте сухие травы.
- Дайте настояться около 3 минут, а затем процедите и пейте.
- Этот вкусный чай вы можете пить на завтрак или же вечером, чтобы расслабиться и лучше спать.
3. Розмарин и чеснок
Розмарин способен понижать давление, а также он является хорошим диуретиком. Кроме того, это растение богато флавоноидами, которые улучшают кровообращение и предотвращают отвердение стенок сосудов. А если добавить сюда свойства чеснока (лучшего натурального средства от гипертонии), то вы получите невероятно эффективное средство.
Ингредиенты
- 4 чашки воды (1 литр)
- 1 столовая ложка сухих листьев розмарина (15 г)
- 5 зубчиков чеснока
Приготовление
- Вскипятите воду, добавьте листья розмарина, чеснок и варите 5 минут.
- Снимите с плиты и дайте настояться еще 15 минут, а затем процедите напиток.
- Пейте его в течение всего дня.
- Вы также можете использовать розмарин и чеснок для приготовления блюд. В таком виде они тоже очень полезны.
4. Гранат
Вы знали, что гранат - это не фрукт, а ягода? Его сок богат антиоксидантами и калием, а потому помогает бороться с повышенным давлением, атеросклерозом и "плохим" холестерином (LDL). Для того чтобы воспользоваться всеми его преимуществами, приготовьте этот напиток.
Ингредиенты
- 1 столовая ложка семян граната
- чашка воды (250 мл)
Приготовление
- Взбейте в блендере семена граната вместе со стаканом воды, а потом пейте. Этот напиток не нужно процеживать.
- Также вы можете сделать гранатовый сок в соковыжималке.
5. Лавровый лист
Лавровый лист - это не просто популярная приправа. Он богат калием и магнием, а как вы уже знаете, эти два минерала важны для борьбы с повышенным давлением и затвердением стенок сосудов. Для того чтобы воспользоваться всеми его полезными свойствами, заварите чай из лаврового листа.
Ингредиенты
- 2 лавровых листа
- 1 чашка воды (250 мл)
Приготовление
- Залейте листья кипятком и дайте настояться 10 минут. Затем выньте их и пейте получившийся чай.
- Советуем пить по 1 чашке этого напитка 4 раза в день.