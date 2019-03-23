Гипертония появляется, когда уровень артериального давления превышает норму. Ученые выявили некоторые факторы, вызывающие это состояние, однако его точные причины науке неизвестны. Считается, что основное средство от повышенного давления - здоровый образ жизни.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), от повышенного давления страдают миллионы людей по всему миру. На самом деле ситуация достаточно серьезная: от этой проблемы ежегодно умирают или получают инвалидность до 9 миллионов человек.

С одной стороны, если не контролировать гипертонию, это может привести к инфаркту миокарда, инсульту и заболеваниям почек. С другой стороны, приема фармацевтических препаратов от повышенного давления недостаточно. Стоит изменить свой образ жизни, особенно это касается питания и занятий спортом.

Зачем нужно принимать меры при повышенном давлении?

Высокий уровень инсулина, лептина и мочевой кислоты связывают с появлением повышенного давления. В свою очередь, этот уровень повышается у тех, кто питается преимущественно обработанными и содержащими сахар продуктами. Если прибавить к этому лишний вес, атеросклероз и стресс, то гипертензия неизбежно начинает свое разрушительное воздействие на организм.

Есть разные методики лечения гипертонии, однако все они сходятся в одном. Главным условием является диета, богатая свежими продуктами, умеренное потребление соли и калия, повышение доли магния и полезных жиров. Также необходимо заниматься спортом и вести размеренную жизнь, избегая стресса.

Считается, что человек находится в состоянии предгипертензии, когда показатели его систолического артериального давлениянаходятся между 120 и 139, в то время как диастолического - между 80 и 89. При этом состоянии еще не нужно принимать лекарства, исправить ситуацию могут изменения в диете и образе жизни.

Когда показатели давления находятся между 140/90 и 159/99, это называется первичная гипертония. Именно это состояние встречается в 90-95% случаев, и его вызывают разные факторы. Поэтому помимо лекарств от повышенного давления, которые пропишет ваш врач, стоит все так же вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Растения и травы от повышенного давления

К счастью, вы можете помочь организму контролировать повышенное давление благодаря целебным свойствам некоторых растений. Если у вас уже есть артериальная гипертензия или предгипертензия, вы можете справиться с ней, используя рецепты, которыми мы поделимся с вами дальше.

1. Чай из листьев оливы

Всем известно, что оливковое дерево дает нам оливковое масло, которое очень полезно. Этот продукт должен присутствовать в рационе каждого, ведь оливковое масло - натуральная защита от атеросклероза. Однако листья оливы - не менее ценный для здоровья продукт, поскольку они помогают от повышенного давления. Сейчас вы узнаете, как приготовить из них полезный чай.

Ингредиенты

1 чайная ложка сухих листьев оливкового дерева (5 г)

2 чашки воды (500 мл)

Приготовление

Вскипятите воду и добавьте в нее листья оливы.

Снимите с огня и дайте настояться 10 минут. Напиток будет готов, когда приобретет янтарный оттенок.

Процедите его и пейте по утрам натощак и вечером перед сном.

Также вы можете приобрести в аптеке готовый экстракт листьев.

2. Чай из ромашки и хвоща

Этот чай отлично помогает от повышенного давления. Ромашка известна своими расслабляющими свойствами. В то же время полевой хвощ является природным диуретиком, а потому помогает держать давление под контролем.

Ингредиенты

1 столовая ложка сухих цветков ромашки (15 г)

2 чашки воды (500 мл)

1 столовая ложка листьев хвоща (15 г)

Приготовление

Вскипятите воду и, когда она закипит, добавьте сухие травы.

Дайте настояться около 3 минут, а затем процедите и пейте.

Этот вкусный чай вы можете пить на завтрак или же вечером, чтобы расслабиться и лучше спать.

3. Розмарин и чеснок

Розмарин способен понижать давление, а также он является хорошим диуретиком. Кроме того, это растение богато флавоноидами, которые улучшают кровообращение и предотвращают отвердение стенок сосудов. А если добавить сюда свойства чеснока (лучшего натурального средства от гипертонии), то вы получите невероятно эффективное средство.

Ингредиенты

4 чашки воды (1 литр)

1 столовая ложка сухих листьев розмарина (15 г)

5 зубчиков чеснока

Приготовление

Вскипятите воду, добавьте листья розмарина, чеснок и варите 5 минут.

Снимите с плиты и дайте настояться еще 15 минут, а затем процедите напиток.

Пейте его в течение всего дня.

Вы также можете использовать розмарин и чеснок для приготовления блюд. В таком виде они тоже очень полезны.

4. Гранат

Вы знали, что гранат - это не фрукт, а ягода? Его сок богат антиоксидантами и калием, а потому помогает бороться с повышенным давлением, атеросклерозом и "плохим" холестерином (LDL). Для того чтобы воспользоваться всеми его преимуществами, приготовьте этот напиток.

Ингредиенты

1 столовая ложка семян граната

чашка воды (250 мл)

Приготовление

Взбейте в блендере семена граната вместе со стаканом воды, а потом пейте. Этот напиток не нужно процеживать.

Также вы можете сделать гранатовый сок в соковыжималке.

5. Лавровый лист

Лавровый лист - это не просто популярная приправа. Он богат калием и магнием, а как вы уже знаете, эти два минерала важны для борьбы с повышенным давлением и затвердением стенок сосудов. Для того чтобы воспользоваться всеми его полезными свойствами, заварите чай из лаврового листа.

Ингредиенты

2 лавровых листа

1 чашка воды (250 мл)

Приготовление