Как писал в своих воспоминаниях один из бывших сотрудников КГБ Вячеслав Щербаков, не пьют лишь две категории людей: больные и "стукачи". А так как любой спецагент не хочет выглядеть ни как первый, ни как второй, то навык пить и не пьянеть или пьянеть, но не напиваться и продолжать контролировать себя - один из самых важных, которым должен обладать работник КГБ.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

А есть ли волшебная таблетка?

Сегодня жива и здравствует запущенная кем-то утка о чудо-таблетках, которые выдают каждому разведчику, чтобы он не пьянел, - препарат, якобы носящий название "RU-21". Вячеслав Щербаков в своих воспоминаниях ни разу не упоминает ни о чем подобном. А Юрий Кобладзе, работавший в первом главном управлении КГБ СССР, в интервью прямо говорил, что ничего подобного в распоряжении советских спецслужб и их иностранных "коллег" никогда не было.

Зато почти у каждого из резидентов, работавших за границей, был свой рецепт похмельного коктейля, который помогал быстро прийти в себя после вчерашней попойки. В зависимости от национальных и кулинарных особенностей страны, где приходилось работать, рецепты ощутимо различались:

- в Великобритании употребляли обильно перченную смесь из томатного сока, яичного желтка и нескольких капель коньяка

- в Германии использовали сдобренную луком маринованную рыбу и йогурт

- в Китае водку, коньяк или виски пьют обязательно с зеленым чаем, который способствует выведению алкоголя из организма

- в Мексике с утра употребляют густой и очень острый телячий суп с кукурузной мукой

- в Финляндии вместо "опохмела" ходят в сауну

Но опохмеляться - это дело второе. А можно ли научиться не напиваться?

Пять секретов КГБ

Да. Есть несколько проверенных и подтвержденных научными изысканиями методов минимизировать пьянящий эффект алкоголя на организм. Но перед тем, как рассказать о них, стоит развеять несколько крепко утвердившихся в народной среде мифов. Например, о том, что выпитое перед злоупотреблением сырое яйцо или столовая ложка масла помогут пить, не пьянея. Или что обильная жирная пища "обволакивает" желудок и препятствует всасыванию алкоголя. В действительности же ничего из этого не поможет вам долго пить и не пьянеть. Куда действеннее следующие советы от бывших КГБшников:

- плотный острый перекус и стопочка водки - за час до банкета. При этом в организме заранее начнут вырабатываться ферменты, расщепляющие алкоголь, и опьянение будет наступать медленнее;

- адсорбенты или таблетки. "Мезим", "Фестал" или просто активированный уголь - лучшие средства нормализовать работу ЖКТ перед "принятием на грудь";

- витамин С. Лимон, цитрусовые, лук - все эти продукты богаты витамином С, который препятствует опьянению;

- не мешать. Это правило знакомо каждому - нельзя мешать разные напитки, особенно газированные;

- больше двигаться. Человек, который просто сидит за столом, ест и пьет, пьянеет быстрее, чем тот, кто участвует в танцах и конкурсах.

По словам многих бывших разведчиков и сотрудников КГБ, эти простые правила помогли им гораздо больше, чем мифические таблетки.