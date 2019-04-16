Всем нам настолько привычен желто-оранжевый цвет апельсинов, что если мы встретим на прилавке зеленые фрукты, то, наверняка, обойдем их стороной. При этом мало кто догадывается, что стал жертвой маркетинга. Ведь большинство апельсинов, произрастающих в южных субтропических регионах, зеленые.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Что такое апельсин?

Сразу оговоримся, что речь идет вовсе не о каких-то "диких" апельсинах - таких в природе просто нет. В естественной среде этот фрукт не встречается, так как является искусственно выведенным гибридом мандарина и помело. Поэтому попытки вырастить апельсин из семян приводят к тому, что вы получите одичавший помело, кстати, ярко зеленого цвета.

Вообще зеленый цвет естественен для цитрусовых. Единственным исключением является, пожалуй, мандарин. Его кожура содержит много эфирных масел, что придает ей особый цвет и запах, нехарактерный для других цитрусовых.

Зеленый цвет кожуре апельсинов (и многих других цитрусовым) придает хлорофилл, который вырабатывается и накапливается под действием солнечного цвета. Поэтому все фрукты, растущие в жарких странах с круглогодичным длинным световым днем, остаются зелеными, даже когда созреют. И сколько бы после созревания они не находились на ветке, изменений не происходит.

Как красят апельсины?

Другое дело - апельсины, выращенные в более северных регионах. При снижении температуры окружающей среды хлорофилл начинает разрушаться и апельсин приобретает желтовато-оранжевый окрас. И хотя таких апельсинов немного и по своим вкусовым характеристикам они заметно уступают субтропическим сортам, внешняя привлекательность сыграла свою роль.

Еще в прошлом веке продавцы обратили внимание, что среди двух типов фруктов покупатель выбирает не те, которые вкуснее, а те, что привлекательнее. Поэтому южные апельсины начали "доводить" до кондиции. Поначалу их подмораживали или подвергали длительному хранению в холодильниках. А позже нашли более удобный и действенный способ - обрабатывать этиленом.

Под воздействием этого газа хлорофилл в кожуре разрушается и фрукты желтеют. Но некоторые сорта апельсинов даже после этого остаются слишком бледными. Тогда их искусственно подкрашивают натуральными пищевыми красителями. Чтобы влага не испарялась, а вместе с ней не уходил и окрас, фрукты покрывают тонким слоем воска.

Так что ярко-оранжевый цвет апельсина не говорит ни о чем, кроме того, что над его покраской неплохо потрудились. А вот зеленые апельсины, скорее всего, гарантия того, что фрукты будут действительно сладкими и вкусными.