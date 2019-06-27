Как правило, видеоролики, в которых по уверениям очевидцев мы видим НЛО, представляют собой кадры с маленькими точками в небе.

Как передает Day.Az со ссылкой на 120.su, этот объект, снятый на видео неподалёку от Панама-Сити (Флорида, США), тоже превратился в маленькую светящуюся точку и исчез в вышине, но не сразу. Сначала светящийся шар ярко сверкал в небе, пролетая в облаках, и можно сделать вывод, что если это корабль пришельцев, то он довольно велик, а то и огромен.

Несмотря на то, что уфологи посчитали отснятый материал интересным и достойным тщательного изучения, скептики всё-таки склоняются к мысли, что неизвестный автор видеоролика стал свидетелем запуска ракеты.

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