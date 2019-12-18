Основатель Microsoft Билл Гейтс, занимающий одно из первых мест в списке богатейших людей планеты, выбрал лучшие книги 2019 года. Об этом пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Бизнесмен отметил роман Таяри Джонс "Американский брак", посвященный темнокожей паре, "Эти истины" Джилл Лепор об истории США, "Рост" Вацлава Смила о будущем планеты и "Готовы" Дианы Тавеннер для родителей, которые мечтают научить детей быть счастливыми.

Также Гейтс упомянул книгу "Зачем мы спим" Мэтью Уолкера. Миллиардер рассказал, что раньше считал сон "признаком лени", однако сейчас изменил свое мнение.