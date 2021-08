Диетолог предупредила об усиливающих воспалительные процессы напитках

Употребление некоторых популярных напитков может привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем. Об этом рассказала американский диетолог Эми Гудсон (Amy Goodson). Об этом сообщает издание Eat This, Not That!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

По ее словам, нет продуктов, которые сами по себе вызывают воспаление. Однако необходимо иметь в виду, как часто и в каком количестве человек употребляет те или иные напитки, а также какие проблемы они могут вызвать. Гудсон предупредила, что люди, которые регулярно потребляют большое количество содовой, сладкого чая и других подслащенных сахаром напитков, имеют больший риск хронического воспаления на фоне других проблем со здоровьем. Кроме того, чрезмерное употребление сахара может привести к лишнему весу. В свою очередь, он может вызвать хроническое воспаление слабой степени в организме.

Эти данные подтверждаются исследованием, опубликованным в Американском журнале клинического питания. Употребление одной банки газировки в день привело к большей инсулинорезистентности и повышению уровня холестерина у участников исследования.

Гудсон также отметила, что употребление слишком большого количества алкоголя со временем может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые приводят к воспалению. Как пояснила эксперт, спирт разрушает защитный слой слизистой оболочки кишечника и изменяет микробиоту кишечника.

По словам диетолога, следует отдавать предпочтение простой питьевой воде и низкокалорийным напиткам. Для уменьшения воспаления Гудсон рекомендовала употреблять зеленый чай, а также вишневый и гранатовые соки.