Марсоход НАСА приостановил работу на Красной планете

Американский марсоход Perseverance временно приостановил работу на Красной планете, сообщила Лаборатория реактивного движения НАСА, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Это связано с тем, что Марс и Земля в настоящее время находятся на диаметрально противоположных сторонах от Солнца и связь с марсоходом поддерживать невозможно.

Ожидается, что связь марсохода с Землей возобновится в середине октября, после чего исследования Красной планеты продолжатся.

Как сообщала Лаборатория реактивного движения, отвечающая за миссию Perseverance, в начале сентября марсоход успешно взял две пробы планетарного грунта, просверлив камни.

Perseverance оснащен системой сбора и хранения образцов грунта, которая использует технологию ударно-вращательного бурения. С помощью сверла, прикрепленного к роботизированной "руке" длиной 2 метра, Perseverance просверливает выбранный образец и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар и хранится внутри ровера.

Собранные ровером на Марсе образцы будут доставлены на Землю в рамках будущих совместных миссий НАСА и Европейского космического агентства.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года. Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Основная задача марсохода - поиск признаков жизни на Красной планете. Ровер исследует геологию и климат Марса, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация планеты людьми.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.