Мужчина прогнал собравшегося напасть на его собаку крокодила

Житель Австралии заметил на участке крокодила и прогнал его. Видео опубликовал аккаунт @Amazing Nature в социальной сети X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В коротком ролике мужчина показывает неторопливо плывущего вдоль русла мелкой речки огромного крокодила - длиной больше двух метров. На одном из берегов стоит собака. Мужчина говорит, что рептилия приметила его пса в качестве возможной добычи. После этого австралиец резко и быстро начинает идти к крокодилу. Заметив приближающегося кричащего человека, хищник начинает паниковать и, расплескивая воду, уплывает в противоположном направлении.

Ролик набрал больше 220 тысяч просмотров и стал вирусным.