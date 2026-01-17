Разгадана тайна самого древнего солнечного затмения

Международная команда исследователей пересмотрела самую раннюю достоверно датированную запись о полном солнечном затмении, наблюдавшемся в древнем Китае в 709 году до нашей эры. Это позволило значительно точнее определить, как быстро вращалась Земля почти три тысячелетия назад. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Современные расчеты долгое время давали противоречивый результат: тотальная фаза затмения не могла быть видна из княжеского двора Лу, расположенного в городе Цюйфу. Ученые поняли, что проблема может быть не в математике, а в географии, и обратились к археологическим данным. Оказалось, что предыдущие исследования использовали неверные координаты древнего Цюйфу, промахнувшись примерно на восемь километров. После исправления координат расчеты совпали с записанным в хрониках наблюдением.

Этот пересмотр стал ключом к более точному определению того, как вращалась Земля в VIII веке до н. э. Изменение координат позволило уточнить значение параметра, характеризующего отклонение вращения Земли от равномерного. Эти данные помогают скорректировать предыдущие модели и уточняют временные рамки древних астрономических событий. Земля действительно вращалась быстрее, чем сегодня: постепенное замедление вызвано приливным трением океанов под действием Луны.

Работа показывает, какое значение могут иметь древние наблюдения, если объединить их с современными методами расчета. Китайцы тщательно фиксировали небесные явления, поскольку считали их знаками для правителя, и эти записи спустя тысячелетия продолжают приносить научные открытия. По словам авторов исследования, сочетание древних хроник, археологических данных и современных вычислений позволяет буквально заглянуть в прошлое и восстановить эволюцию вращения Земли и активности Солнца с удивительной точностью.