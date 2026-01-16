Что известно о самой большой пресноводной черепахе в истории?

В Южной Америке миоценовой эпохи, около 13-5 миллионов лет назад, жила самая большая пресноводная черепаха в истории Земли - Stupendemys geographicus, панцирь которой был больше человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс в своей колонке для Forbes.

Как рассказал ученый, в исследовании, которое вышло в журнале Science Advances в 2020 году, впервые были подробно описаны хорошо сохранившийся череп и нижняя челюсть этой вымершей черепахи.

Отмечается, что в течение большей части ХХ века Stupendemys была скорее палеонтологической легендой. Все, что о ней знали, основывалось на нескольких массивных обломках панциря и единичных костях, которые намекали на черепаху невероятных размеров. Упомянутое исследование коренным образом изменило это представление. Вот что сейчас известно об этой черепахе.

Как рассказал Треверс, окаменелости, найденные в Венесуэле и Колумбии, свидетельствуют, что Stupendemys обитала в огромных пресноводных системах, которые когда-то покрывали этот регион. Это был мир, богатый водной жизнью, где сосуществовали гигантские крокодилы, крупные рыбы и разнообразные черепахи, не похожие ни на какие современные виды.

В период своего расцвета Stupendemys поражала своими размерами. Самый большой известный панцирь (карапакс), который когда-либо находили, имеет длину около 2,4 метра, а оценки массы тела превышают одну тонну. Это делает ее самой большой известной пресноводной черепахой в истории и самой тяжелой черепахой вообще.

По словам ученого, исследование 2020 года добавило одну важную анатомическую деталь, которая ранее почти не была известна: череп и нижняя челюсть Stupendemys имели широкие, мощные поверхности для раздавливания, а не острые режущие края. По мнению биолога, это свидетельствует о том, что она, вероятно, имела широкий, универсальный рацион: могла потреблять различные типы пищи из разных сред - подобно современным всеядным животным вроде енотов или крыс.

Самой интересной особенностью является орнаментация ее панциря - карапакса. В частности, ученые обнаружили, что некоторые особи имели массивные роговидные выступы, которые торчали из передней его части.

"Эти рога были не у всех, что убедительно указывает на половой диморфизм: вероятно, самцы имели рога для боев или демонстраций. Если это так, повседневная жизнь Stupendemys могла включать ритуализированные схватки в мелководье между бронированными гигантами, которые соревновались за партнеров", - пишет ученый.

Несмотря на свои грозные размеры, предполагает он, Stupendemys, вероятно, не была слишком агрессивной. Как и у многих крупных травоядных или всеядных животных, главной защитой был сам размер. Взрослые особи были почти неуязвимы для хищников - даже для гигантских крокодилов, которые жили рядом с ними.

Почему эта черепаха была такой большой и почему она исчезла

По словам Треверса, экстремальные размеры в эволюции почти никогда не являются случайностью. Помимо давления со стороны крупных хищников, гигантизм Stupendemys почти наверняка был результатом экологического изобилия и эволюционных возможностей, считает он.

"Север Южной Америки миоценовой эпохи был теплым, влажным и чрезвычайно продуктивным. Огромные поймы обеспечивали пищей в течение всего года, а климатическая стабильность уменьшала сезонные стрессы. В таких условиях большой размер тела имел очевидные преимущества: более эффективное переваривание пищи низкого качества, снижение риска стать добычей, долгая жизнь с длительным репродуктивным периодом", - пишет биолог.

Он утверждает, что пресноводные черепахи выигрывают от гигантизма, поскольку их хладнокровный метаболизм означает относительно низкие энергетические потребности. Водный образ жизни также, вероятно, уменьшал механические затраты, связанные с большой массой.

"Stupendemys, похоже, довела эти преимущества до крайности. Однако ее размер, вероятно, стал и слабым местом. Те же черты, которые способствовали гигантизму, стали первыми недостатками, когда окружающая среда начала меняться. В конце миоцена Южная Америка претерпела значительные геологические и климатические изменения", - пишет автор.

Согласно исследованию, поднятие Анд привело к кардинальной перестройке речных систем, болот и сред обитания. Из-за осушения и фрагментации некогда огромные, взаимосвязанные водные пространства, в которых Stupendemys прекрасно себя чувствовала, превратились в более узкие и быстротечные реки.

Отмечается, что для черепахи, которая зависела от обширных, медленных водоемов и обильной пищи, такие изменения стали катастрофическими. К тому же большой размер тела означал более медленное размножение по сравнению с другими видами, а вместе с длительными поколениями это ограничивало способность быстро адаптироваться.

"Когда среды сокращаются или ресурсы исчезают, гиганты часто вымирают первыми. Нет доказательств, что Stupendemys уничтожили хищники или конкуренты. Вместо этого исследователи сходятся во мнении, что ее исчезновение почти наверняка имело экологический характер: это была жертва трансформации ландшафтов. Такое вымирание повторяет закономерность, которую неоднократно наблюдали в истории Земли: чрезмерная специализация часто означает уязвимость, когда мир меняется", - отметил Треверс.

Почему эта черепаха важна и сегодня

По словам ученого, Stupendemys значительно расширила представление о том, что способны поддерживать пресноводные экосистемы. Мол, мало кто считает реки и болота средами, неспособными удерживать действительно гигантских животных. Однако, как оказывается, это представление отражает современные экологические ограничения, а не биологические возможности. При соответствующих условиях пресноводные системы могут сравниться с океанами по размерам и разнообразию жизни.

"Stupendemys также является предостережением относительно экологической стабильности. Ее подъем зависел от длительной стабильности окружающей среды, а упадок наступил после быстрых и масштабных изменений. Многие современные пресноводные виды сталкиваются с подобными угрозами из-за строительства плотин, изменения климата и фрагментации среды обитания. Хотя большинство из них не являются гигантами, принцип остается тем же: медленнорастущие и долгоживущие виды особенно уязвимы к внезапным изменениям", - утверждает ученый.