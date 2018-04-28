Смертник устроил теракт в Сомали, есть погибшие

Не менее шести человек, в том числе несколько военных командиров, погибли в результате подрыва террориста-смертника в городе Галькайо в Сомали, еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщает издание Garowe Online, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам очевидцев, взрыв произошел в одном из ресторанов города, где находились военные. В результате атаки погибли два командира и не менее четырех солдат. Раненых доставили в больницу неподалеку от места происшествия. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным агентства Рейтер, ответственность на атаку взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб" имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

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