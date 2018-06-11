Наталия Орейро станцевала в кокошнике к ЧМ-2018 - ВИДЕО

11 июня 2018 13:11

Уругвайская певица Наталия Орейро опубликовала официальный клип на песню "United by Fate" ("Объединенные судьбой"), написанную к чемпионату мира по футболу 2018, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ролике певица танцует в кокошнике и поет на трех языках: английском, испанском и русском.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других российских городах. Финальный матч состоится 15 июля в московских "Лужниках".

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Наталия Орейро станцевала в кокошнике к ЧМ-2018

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