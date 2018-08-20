В Анкаре обстреляли посольство США - ВИДЕО
20 августа 2018 09:06 1 287
В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство, сообщает CNN Turk. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что стрельба велась из автомобиля с неустановленными номерами. Очевидцы сообщили о четырех-пяти выстрелах.
О пострадавших или материальных повреждениях не сообщалось. В настоящий момент отряды полиции города ищут нападавших.
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