В Анкаре обстреляли посольство США - ВИДЕО

20 августа 2018 09:06

В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство, сообщает CNN Turk. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что стрельба велась из автомобиля с неустановленными номерами. Очевидцы сообщили о четырех-пяти выстрелах.

О пострадавших или материальных повреждениях не сообщалось. В настоящий момент отряды полиции города ищут нападавших.

Нажмите на видео для просмотра:
Видео с места стрельбы у посольства США в Турции

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