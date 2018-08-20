В Анкаре обстреляли посольство США - ВИДЕО

В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство, сообщает CNN Turk. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что стрельба велась из автомобиля с неустановленными номерами. Очевидцы сообщили о четырех-пяти выстрелах.

О пострадавших или материальных повреждениях не сообщалось. В настоящий момент отряды полиции города ищут нападавших.

Нажмите на видео для просмотра:

