Доллар резко подешевел после заявления Трампа

Американская валюта подешевела по отношению к евро до 1,15 доллара на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В интервью Reuters 20 августа американский лидер заявил, что не удовлетворен политикой, проводимой главой регулятора Джеромом Пауэллом, и в частности, его намерением повысить базовую процентную ставку.

По данным Bloomberg, на благотворительном мероприятии, прошедшем в минувшие выходные, Трамп заявил, что Пауэлл должен был проводить политику "дешевых денег". Но трейдеры полагают, что ФРС не отступит от плана повышения ставки.

Аналитики инвестбанка JPMorgan Chase & Co. ранее заявляли, что президент США может использовать намеренное ослабление доллара в рамках торговой войны, чтобы усилить позиции американской экономики.

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