Землетрясение в Иране: число пострадавших увеличилось до 140 человек - ОБНОВЛЕНО
07:36
Число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана увеличилось более чем вдвое - до 140 человек, сообщает телеканал Press-TV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее телеканал сообщал об одном погибшем и почти 60 раненых.
"По меньшей мере один человек погиб и более 140 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,1 на западе Ирана", - сообщает телеканал.
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07:31
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана, сообщает в ночь на воскресенье Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Толчки были зафиксированы в 22.13 субботы по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.
Между тем иракский телеканал Al-Sumaria сообщил, что это землетрясение также почувствовали жители Багдада, а также провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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