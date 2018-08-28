В Брюсселе бездомные устроили бунт против размещения мигрантов в их центре

Обитатели центра по приему бездомных в брюссельском районе Арен взбунтовались против размещения в нем мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщила во вторник телерадиокомпания RTL, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В результате беспорядков с применением насилия в воскресенье и понедельник гражданская платформа, инициировавшая размещение мигрантов в центре для бездомных, была вынуждена приостановить его реализацию.

"Нарушителей порядка задерживали несколько раз, но каждый раз освобождали в виду незначительности совершенных ими правонарушений. И хотя мы сожалеем, что они совершают акты насилия, мы должны помнить о том, что мотивом для них остается стремление получить постель для ночлега", - сказал в эфире RTL представитель гражданской платформы в поддержку мигрантов Мехди Кассу.

Комментируя инциденты, в коммуне Брюссель-центр РИА Новости сообщили, что на будущей неделе столичное правительство намерено провести специальное заседание по вопросу расширения инфраструктуры по приему брюссельских бездомных.

По данным СМИ, в Брюсселе их насчитывается около одной тысячи.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook