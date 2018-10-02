Венесуэла запустила национальный блокчейн петро

"Сегодня начинается новый этап: мы запускаем национальный венесуэльский блокчейн, который будет иметь свой центр в Венесуэле и развиваться национальными профессионалами и учеными, на этом будет основан весь план развития петро на 10 лет", - заявил накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru​​​.



Президент отметил, что запущенные механизмы позволят любому гражданину Венесуэлы принять участие в программе петро, зарегистрировавшись в системе и купив венесуэльскую криптовалюту петро за конвертируемую валюту.



Кроме того, как отметил Николас Мадуро, с 5 ноября покупку петро можно будет оплатить и венесуэльской нацвалютой - суверенными боливарами.

Также Мадуро продемонстрировал установленный на собственном телефоне электронный кошелек, подключенный к петро. Президент призвал регистрироваться в системе всех желающих. Он отметил, что продвижением петро займутся шесть крупных международных домов.



Венесуэльскую криптовалюту петро запустили в оборот 20 февраля этого года. Криптовалюта обеспечена нефтью. Как определил президент Венесуэлы, стоимость одного петро равна цене одного барреля венесуэльской нефти, то есть примерно $60. В национальной валюте стоимость петро равна примерно 3,6 тыс. новых суверенных боливаров.