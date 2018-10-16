Часть Венесуэлы осталась без света - ПРИЧИНА

16 октября 2018 09:13

Крупная авария оставила в понедельник без подачи электричества значительную часть Венесуэлы, сообщил министр электрической энергии Луис Мотта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По причине взрыва на станции "Ла-Ареноса" (штат Карабобо) есть нарушение в обслуживании юго-запада страны", - написал Мотта в своем микроблоге в Twitter.

Он опроверг данные об отключении электричества в Каракасе. При этом портал Noticias Venezuela сообщает об отсутствии электроснабжения в 12 штатах страны. В общей сложности отключения могли затронуть не менее 10 миллионов человек.

В последние годы во многих штатах Венесуэлы отмечаются частые перебои с электроснабжением, а также вводятся планы экономии электричества. Электроэнергетика в Венесуэле была национализирована при президенте Уго Чавесе. Президент Николас Мадуро ранее обвинял правые силы и заговорщиков в отключениях электричества.

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