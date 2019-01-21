Самая пожилая россиянка скончалась в возрасте 127 лет - ФОТО

На 128-м году жизни в Баксанском районе Кабардино-Балкарии скончалась самая старая жительница страны по версии Книги рекордов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию, передает Day.Az.

Сообщается, что долгожительницу звали Шаова Нану Цуковна. Ее внесли в Книгу рекордов России как самого пожилого жителя в 2017 году. Тогда главный редактор Книги рекордов страны Станислав Коненко встретился с долгожительницей и вручил ей сертификат, подтверждающий звание самого старшего россиянина. Он также заявлял, что она была рекордсменом по возрасту не только в стране, но и в мире.

Отмечается, что у Нану Цуковны восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков, в общей сумме - 67 человек.