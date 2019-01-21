В Венесуэле нацгвардейцы устроили бунт

В венесуэльской столице Каракасе группа военных устроила бунт, завладела оружием и взяла в заложники четверых сослуживцев, угрожая им расправой. Об этом сообщили в пресс-службе венесуэльской армии, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Инцидент произошел утром 21 января по местному времени. "Они покинули расположение казармы и вышли на улицы, но конституционный порядок был восстановлен", - говорится в сообщении. Мятежники сдались и находятся под стражей.

С чем было связано нападение и какие именно требования выдвигали нарушители порядка, не уточняется.

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