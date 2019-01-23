Массовые протесты в Венесуэле, задержаны десятки человек
Порядка 30 человек были задержаны вечером во вторник в ходе акций протеста в районе Либертадор в Каракасе, столице Венесуэлы. Об этом сообщила газета El Nacional со ссылкой на очевидца событий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, полицейские и бойцы Национальной гвардии пытались разогнать манифестантов при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль. Позднее к месту столкновений прибыли "два внедорожника бойцов специальных подразделений, которые открыли огонь на поражение".
"Похоже, они убили одного человека, но его имя до сих пор неизвестно, и увезли с собой около 30 задержанных", - рассказал очевидец. Депутат парламента Венесуэлы Хосе Мануэль Оливарес ранее сообщил на своей странице в Twitter об одном погибшем и пяти раненных в ходе протестов.
В Каракасе и ряде других городов страны вечером во вторник начались антиправительственные манифестации в преддверии намеченных на среду крупных акций протеста против президента Николаса Мадуро, организуемых оппозицией.
В 2017 году Венесуэлу на протяжении нескольких месяцев сотрясали акции протеста. Во время них погибли не менее 120 человек, тысячи пострадали, свыше 5 тыс. человек были арестованы.
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