Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле перевалило за 360

Число арестованных в ходе идущих в Венесуэле четвертый день массовых антиправительственных протестов выросло до 364 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил в Twitter глава неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро.

Ранее сообщалось об аресте 328 человек.



По его данным, в понедельник были арестованы девять человек, во вторник - 35, а в среду еще 320 человек.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента - "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.



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