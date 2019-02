Лидер синти-поп-группы Talk Talk Марк Холлис скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причина смерти пока не раскрывается.

Холлис основал Talk Talk в 1981 году. Он выступал в коллективе вокалистом, гитаристом, клавишником и автором песен. Группа просуществовала десять лет, распавшись в 1991-м. В ее дискографии пять студийных альбомов. Talk Talk наиболее известна по таким хитам, как It's My Life, Such a Shame, Life's What You Make It и Living in Another World.

Участников музыкального коллектива называли пионерами пост-рока - к этому жанру они обратились в своих последних альбомах в середине 1980-х. Позже Холлис занялся сольной карьерой, а в 2000-х покинул музыкальную индустрию.