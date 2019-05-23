Нынешний рост концентрации углекислого газа в атмосфере может повысить среднюю температуру на пять градусов за 80 лет.

Новая работа ученых из США и Великобритании по исследованию повышения уровня моря показала, что к 2100 году Лондон и Нью-Йорк могут быть затоплены. Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом сообщает Би-би-си.

Согласно наихудшим прогнозам, нынешний рост концентрации углекислого газа в атмосфере увеличит глобальную среднюю температуру на пять градусов за 80 лет. Такой сценарий приведёт к повышению уровня Мирового океана с 62 до 238 сантиметров. В результате под воду уйдёт около 1,79 миллиона квадратных метров суши. На этой территории живёт примерно 187 млн человек.

Основным источником повышения уровня моря при увеличении глобальных температур являются ледники Гренландии. По мнению учёных, существует небольшая вероятность перехода в неустойчивое состояние Западной и части Восточной Антарктиды.

При таких прогнозах под наибольшую угрозу попадают страны с низменными побережьями, среди которых Великобритания, США и некоторые европейские и азиатские государства. Опасность грозит и 500 млн человек, которые проживают в речных дельтах. Кроме того, затопление прибрежных территорий вызовет миграцию невероятных масштабов.

Ученые подчеркивают, что вероятность такого развития событий составляет всего 5%, однако к таким предупреждениям стоит относиться серьезно. Чтобы предотвратить глобальную катастрофу, необходимо остановить изменение климата. Для этого нужно сократить объемы выбросов вредных веществ в атмосферу.

Это далеко не первое предупреждение о вероятности затопления городов. Недавно мэр Нью-Йорка сообщил, что город может уйти под воду уже к 2050 году.